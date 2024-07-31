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Учеба

В минобре объяснили, почему нельзя перенести День знаний

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Пензенские родители хотят, чтобы дату торжественной линейки в школах, посвященной Дню знаний, перенесли на воскресенье, 1 сентября.

«Почему Министерство образования Пензенской области учитывает необязательные рекомендации Министерства просвещения России о переносе торжественных мероприятий на 2 сентября? Мнение родителей - это тоже своего рода рекомендация. Если выбирать между двумя юридически необязательными рекомендациями, то выбор в пользу мнения родителей школьников очевиден», - написала читательница в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

Ее обращение было перенаправлено в региональный минобр. В ответе за подписью и. о. министра образования Алексея Фомина указано, что если 1 сентября приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день.

Воскресенье - это законный выходной у учителей.

«Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений», - поясняется в ответе.

Кроме того, дополнительный день каникул, каким в этом году станет 1 сентября, будет полезен для детей, отметили в министерстве образования. У школьников появляется возможность перед началом учебного года провести больше времени с семьей - в парках и скверах, на даче; посетить с родителями экскурсии, концерты, кинопоказы и другие мероприятия в учреждениях культуры.

День знаний не является официальным выходным. Ранее пензенцам перечислили несколько способов спланировать его так, чтобы присутствовать на торжественной линейке в школе или проводить ребенка в первый класс.

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