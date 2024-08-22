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Общество

В Пензе за лето преобразили 42 детские площадки

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В Пензе за лето на 42 детских площадках установили новые элементы: игровые комплексы, песочницы, горки, качалки, тренажеры. На еще двух объектах работы продолжаются.

Об этом в четверг, 22 августа, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Александр Басенко.

В Пензе за лето преобразили 42 детские площадки

Кроме того, в 78 дворах отремонтировали асфальтовое покрытие, по 20 адресам появилось более 50 новых элементов уличной мебели: скамейки, урны. Также специалисты установили ограждения.

В Пензе за лето преобразили 42 детские площадки

Пензенцы часто жалуются властям на плохое состояние детских площадок во дворах. Например, зона для игр между домом № 29 на Красной и больницей КИМ до сих пор нуждается в обновлении, многие элементы опасны для здоровья малышей.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области за первое полугодие 2024-го прокуратура выявила более 170 нарушений на детских площадках.

Между тем новые игровые зоны во дворах нередко подлежат сносу, поскольку не были приняты администрацией. Причина - некачественные конструкции.

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Источник — фото со страницы Александра Басенко во «ВКонтакте»
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