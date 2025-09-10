В Пензенской области торжественно открыли 6 площадок ГТО

10.09.2025 | 21:27

В Пензенской области официально открыли 6 новых спортивных площадок, на которых можно готовиться к выполнению нормативов ГТО («Готов к труду и обороне») и просто тренироваться.

Комплексы построили в Каменке, Колышлее, Белинском, Башмакове, Сосновке и Индерке.

На площадках установлены гимнастические скамьи, перекладины, турники, брусья, силовые и кардиотренажеры, перечислили в региональном минспорте.

«Будут полезны не только для подготовки к сдаче нормативов ГТО, но также будут способствовать увеличению числа жителей Пензенской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом», - добавили в министерстве.

Строительство площадок в регионе продолжится. В 2026 году их должно появиться еще 7: в Пензе, Заречном, Кузнецке, Лунинском, Мокшанском, Пензенском и Спасском районах. В 2027-м запланировано создать 5: в Земетчинском, Малосердобинском, Наровчатском, Неверкинском и Шемышейском районах.

В 2024 году знаки отличия ГТО получили более 35 000 жителей Пензенской области (выполняли нормативы 51 470 человек).