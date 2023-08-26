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Общество

Пензенцы жалуются на опасные для жизни детей игровые площадки

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В субботу, 26 августа, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра Анастасия.

«Недавно я гуляла с двухлетним племянником по улице Красной. Малыш увидел детскую площадку, на которой мы никогда раньше не бывали, и потянул меня туда. Я решила: почему бы и не покатать его на качелях, каруселях и тягах-перетягах? Но когда мы зашли на территорию, я пришла в ужас», - рассказала пензячка.

Первым делом, по ее словам, маленький родственник побежал к качелям с двумя сиденьями. В одном из них оказалась дыра по всей ширине, второе, хотя целое и даже покрашено голубой краской, легко может «подарить» маленькому человеку занозу или ободрать его нежную кожу.

«Не удалось нам покататься и на каруселях: центральная часть в виде колеса выломана. А возле «бочки» (кажется, что этот элемент остался на площадке с 70-х годов прошлого века) густо растет крапива. Примечательно, что на эту «крутилку» можно залезть с двух сторон. Так вот, одна ступенька и сама бочка покрашены белой краской, а на приступку с другой стороны ее, видимо, не хватило» , - продолжила Анастасия.

У высокой конструкции с кольцами, на которых можно раскачиваться, погнут декоративный элемент. И сама площадка, по словам женщины, производит впечатление глухого уголка, заросшего травой.

«Зачем нужна такая площадка, на которой ребенок может получить травму?» - спрашивает пензячка. Она указала, что территория находится между магазином «Спорттовары» (дом № 29 на Красной) и больницей КИМ.

На ужасающее состояние мест для детских игр в Пензе горожане жалуются и в соцсетях. В одном из сообществ подписчик опубликовал фото с улицы Бухарской в Кривозерье.

На снимках запечатлена удручающая картина: полусгнившие деревянные качели, ржавые металлические конструкции, горка без поручней.

«Изначально эту площадку установили в плохом месте, т. к. после зимы всегда стоит в воде до июня месяца. Все гниет. Район большой. Детям играть негде. Опасно за детей», - написал автор.

Один из комментаторов порекомендовал ему и местным жителям скинуться на материалы, взять в руки инструменты и самим привести площадку в порядок: скосить траву, спилить ненужные деревья, приварить ограждение на горку, зачистить наждачкой металл, скосить или выдернуть траву и покрасить элементы.

В июле читатель PenzaInform.ru прислал фото из 4-го Орловского проезда, где запечатлены сломанные и облупившиеся игровые элементы.

11 августа в группе губернатора в соцсети «ВКонтакте» горожанин разместил фотографию обшарпанной горки в сквере «Могилевский дворик». На одной из ступенек оторвана доска, и в щели может легко застрять детская ножка. А на верхней площадке дощатый пол вообще наполовину отсутствует. Здесь ребенок 2-3 лет просто провалится в дыру.

В пятницу, 25 августа, на сессии Пензенской городской думы начальник городского управления ЖКХ Ильдар Усманов доложил, что после жалобы горожанина вся детская площадка в «Могилевском дворике» ликвидирована.

«Эксплуатировать ее было уже невозможно. Мы получали обращения жителей города, которые очень сильно жаловались на площадку: и горки были не в нормальном состоянии, и деревянные элементы. В связи с этим было принято решение демонтировать площадку», - рассказал он.

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Источник — фото № 7, 8, 9 vk.com/black_pnz
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