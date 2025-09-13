В Пензе за осень планируют отремонтировать крышу филармонии

13.09.2025 | 10:41

В Пензе ремонтируют крышу филармонии. На объекте трудятся около 20 специалистов, при необходимости их число увеличивают до 40.

Как сообщили в региональном минкульте, завершить все намерены до 30 ноября. Погода на сроки не повлияет, так как у специалистов есть все необходимые материалы, чтобы укрыть крышу от дождя.

«Мы выполняем демонтажные работы - это 2 500 квадратных метров. На каждом из разделенных секторов предстоит сделать дополнительный монтаж 3-уровневого утепления. При проведении ремонта трудностей не возникает», - рассказал технический директор подрядной организации Сергей Попов.

Здание Пензенской областной филармонии открыли в декабре 2013-го, в честь 350-летия города. За это время в кровле из-за растрескивания и разрывов покрытия появились протечки. Также специалисты обнаружили ненормативный уклон к водосточным воронкам (жидкость не может уходить), отслоение полотна, замачивание утеплителя, коррозию и деформацию оцинкованного фартука парапета. Дефекты нашли на 65% площади кровли.

Согласно информации на сайте госзакупок, ремонт крыши обойдется в 83 млн 699 тыс. рублей.