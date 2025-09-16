На стадионе «Первомайский» расчесывают газон и вносят удобрения

16.09.2025 | 17:36

На стадионе «Первомайский» сейчас идет реконструкция поля с натуральным покрытием, сообщили в «Управлении спортивными сооружениями» во вторник, 16 сентября.

«Происходит застилка искусственной травы, затем - засыпка песка, расчесывание газона, внесение удобрений и посев семян травы», - уточнили в ведомстве.

Ремонт регбийного поля стадиона начался в мае. Стоимость работ превысит 32 млн рублей. В планах были реконструкция главной поляны и установка новой системы подогрева и полива. Создается комбинированный газон, сочетающий искусственную основу и натуральную траву.

Работы на «Первомайском» хотели завершить в октябре. В июле выяснилось, что ремонт отстал от графика из-за неблагоприятных погодных условий.

Обновление дорожек стадиона отнесено на следующий год. На трибунах намеревались провести только косметический ремонт.