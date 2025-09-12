В Пензе на несколько дней перекрыли участок улицы Бакунина

12.09.2025 | 17:23

В Пензе на несколько дней полностью перекрыли участок дороги на улице Бакунина - в районе дома № 155 на Суворова, между улицами Кулакова и Шевченко.

Проводятся аварийные ремонтные работы на тепломагистрали, пояснили в городской администрации.

По информации ресурсников, ограничение будет действовать до 00:00 18 сентября.

Ранее стало известно, что с 8:00 субботы, 13 сентября, до 00:00 27-го в Пензе полностью перекроют движение в районе дома № 9 на Ударной. Там будут проводить земляные работы для технологического присоединения многоквартирных домов к ливневой канализации в районе новостройки, сообщили в городской администрации.

Также с 7:00 13 сентября до 15-го числа перекроют участок дороги в Горбатовом переулке - рядом с пересечением с Ново-Приютской. Здесь будут проводить работы по переустройству газопровода.

13 сентября будет недоступен и участок улицы Восточной (она идет вдоль берега Суры от Бакунинского моста). Отрезок от улицы Бакунина до пересечения с железнодорожным полотном перекроют с 7:00 до 18:00 из-за проведения 4-го этапа чемпионата и первенства России по суперкроссу (6+) на мотодроме «Сура».