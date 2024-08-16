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Общество

В Заре почти готов участок новой дороги к школе

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Участок дороги на улице Героя России Сергеева в Заре (от улицы Новоселов до новой школы) готов на 90%. Об этом рассказал глава города Александр Басенко в своем телеграм-канале.

Открыть участок для автомобилистов планируют к 1 сентября. Уже обустроены проезжая часть, тротуары, бордюры, ливневая канализация, установлены световые опоры. Осталось уложить верхний слой асфальта.

Дорога состоит из двух полос шириной 3-3,5 м, тротуары - 2 м.

В Заре почти готов участок новой дороги к школе

«Оставшуюся часть также планируем завершить с опережением, к концу года. Здесь подрядчик переустроил инженерные коммуникации, выполнил укладку нижнего слоя асфальтобетона», - рассказал Александр Басенко.

В Заре почти готов участок новой дороги к школе

Общая длинна дороги составит 1,9 км.

В Заре почти готов участок новой дороги к школе

В Заре возводятся еще несколько объектов. Это многоэтажные дома, предназначенные для переселения граждан из аварийного жилья, и школа на 1 100 мест.

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Источник — фото из тг-канала Александра Басенко
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