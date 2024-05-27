В Заре заселяют 5-й дом, построенный для пензенцев из аварийного жилья

27.05.2024 | 10:44

В пензенском микрорайоне Заря идет работа по заселению дома № 2 на ул. Ревунова, возведенного для граждан, чье жилье было признано аварийным до 1 января 2017 года. Квартиры в 8-этажном строении получит 71 семья.

Из-за этого дома прокуратура в начале марте объявляла начальнику Управления капитального строительства г. Пензы предостережение: его предупреждали об ответственности за нарушение заявленных сроков сдачи. Дом был готов на 85%, хотя его обещали ввести в эксплуатацию 15-го числа.

В начале апреля в управлении сообщили, что объект сдадут до конца апреля.

Всего с 2022 года в Заре ввели в эксплуатацию пять многоквартирных домов. До конца 2024-го планируют построить еще три: один сдать 31 июля, два - в конце ноября.

«Всего в микрорайоне Заря будет построено 8 многоквартирных домов на 943 квартиры, их них 915 квартир - для предоставления расселяемым гражданам по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда», - сообщили в областном министерстве ЖКХ и ГЗН.