Диетолог перечислила продукты, несовместимые с грибами

16.08.2024 | 07:48

Любителям грибов не следует сочетать их с молоком и кисломолочными продуктами, а также с цитрусовыми и алкоголем. Об этом Об этом NEWS.ru рассказала диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко.

По ее словам, при употреблении грибных блюд с йогуртом или кефиром могут возникнуть дискомфорт в желудке, брожение и газообразование. А вот соусы с использованием сметаны или сливок вполне допустимы.

Совмещение грибов с апельсинами или лимонами также может вызвать пищеварительные проблемы. Кислота, содержащаяся в цитрусовых, раздражает слизистую оболочку желудка, а сами фрукты придают грибам другой вкус.

«Алкоголь может усилить действие токсинов, содержащихся в некоторых грибах, и вызвать отравление», - предупредила диетолог.

Ранее жители Пензенской области сообщили о массовом выходе грибов после прошедших дождей. После длительного перерыва, вызванного жаркой погодой, в лесах появились маслята, грузди, подберезовики, подосинники, боровики и рыжики.