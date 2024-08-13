Любители тихой охоты сообщают о массовом выходе грибов

13.08.2024 | 09:19

После дождей в Пензенской области пошли грибы. Об этом сообщают любители тихой охоты в местном сообществе.

Массовый выход грибов наблюдается в Мокшанском, Городищенском, Шемышейском, Лунинском, Камешкирском, Кузнецком районах.

«Грибы есть, маслята, груздь, но просто десятки несорванных подберезовиков сами падают, у меня первый раз сердце заболело. Коровьей губы КамАЗ можно набрать с прицепом», - поделился подписчик в понедельник, 12 августа.

Кроме того, в некоторых местах уже пошел «царский гриб» рыжик.

Врач-дерматовенеролог Пензенского областного центра специализированных видов медицинской помощи Александр Николашин напомнил, что грибы - ценный питательный продукт. Они содержат клетчатку, улучшающую пищеварение и снижающую уровень глюкозы в крови.

В лесных дарах содержится витамины группы В (В2 - витамин красоты, влияющий на нервную и репродуктивную системы, В3 расширяет сосуды, снижает уровень холестерина). Особенно много их в белых грибах и вешенках. Еще в грибах имеется витамин D, регулирующий обмен кальция и фосфора и укрепляющий иммунитет.

«Также грибы богаты микроэлементами: калий (работа сердца), медь (участвует в усвоении железа, выработке коллагена, образовании энергии в митохондриях), селен (необходим для работы иммунной, мочевыделительной систем, прекрасный антиоксидант). И наконец, грибы богаты белком, необходимым для построения всех клеточных структур нашего организма», - рассказал Александр Николашин.

Его коллега, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, заведующая приемным отделением Ольга Чулкова напомнила, что в домашних заготовках может таиться опасность. Неправильно законсервированные грибы грозят ботулизмом.

Врач напомнила признаки, при которых банку можно и нужно сразу выбрасывать:

- Бомбаж. Вздутая крышка на банке - признак активной жизнедеятельности бактерий, вызывающих отравление. Иногда доходит даже до самопроизвольного открывания крышек под давлением накопленных внутри банки токсинов.

- Мутный маринад или рассол. Если прозрачность жидкости утеряна, то бактерии уже отравили содержимое.

- Пузыри воздуха, поднимающиеся со дна герметично закатанной банки к ее верху.

- Плесень не является признаком ботулизма, но она говорит, что содержимое банки прошло недостаточную тепловую обработку, а это одна из предпосылок для развития бактерий ботулизма.

«Дополнительными причинами для выброса заготовок могут быть посторонний запах или странный привкус грибов. Но эти причины, как и перечисленные выше признаки, не являются прямым доказательством того, что ботулизм в банке действительно есть», - добавила врач.