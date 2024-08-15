В Пензе обновили список улиц, на которых на сутки отключат воду

15.08.2024 | 09:26

В Пензе изменили список улиц, дома на которых на сутки останутся без холодного водоснабжения. Как объяснили в ресурсоснабжающей организации, это произошло потому, что от запланированных ранее объема и видов работ отказались.

Холодная вода не будет подаваться с 8:00 21 августа до 8:00 22-го. Под отключение попадают:

- в центре: ул. Пушкина, 126-186, Ставского, 10, Суворова, 117-196, Толстого, 2, 6, 34, 38, Пугачева, Новый Кавказ, Кулакова, 14, Бакунина, 141, Некрасова;

- в районе Райки: ул. Бекешская, Ключевая, Ново-Гражданская, пр-д Некрасова, ул. Солдатская, 1-й и 2-й Солдатские пр-ды, ул. Угловая, Весенняя, Проломная, Дарвина, пр-д Дарвина, ул. Жуковского, Гражданская, 1, 2 и 3-й Гражданские пр-ды, ул. Короленко, Тимирязева, пр-д Тимирязева, Сурикова, Чайковского;

- на Бугровке: ул. Карпинского, Средняя, 5-й и 6-й Средние пр-ды, ул. Мотоциклетная, 2-й пр-д Яблочкова, ул. Громова, 4, 5, 6 и 7-й пр-ды Громова, ул. Огарева, 1, 2 и 3-й пр-ды Огарева, ул. Полярная, Правды, 1-й Полярный пр-д, ул. Производственная, 1-й и 2-й Производственные пр-ды, ул. Брянская, Б. Бугровка, М. Бугровка, Будашкина, Гастелло, Есенина, Кольцова, 1, 2, 3, 4 и 5-й пр-ды Кольцова, ул. Красноармейская, Краснознаменная, 1-й пр-д Краснознаменный, ул. Маресьева, пр-д Маресьева, ул. Тульская, пер. Тульский, ул. Челюскина, пр-д Челюскина;

- в Заводском районе: ул. Ленина, Шмидта, Заводское Шоссе, Заводская, ИТР, Лазо, Крупской, Нахимова, Леонова, Фрунзе, Ударная, Кулибина, Циолковского, Беляева, Г. Титова, Воровского, Комсомольская, Докучаева, Гагарина, Ухтомского, Автоматный переулок, Загоскина;

- в районе Монумента воинской и трудовой славы пензенцев: ул. 8 Марта, Фурманова, Островского, Репина, пр-т Победы, ул. Коммунистическая, Пионерская, Декабристов, Западная, Ворошилова, Вяземского;

- в Цыганском Поселке: 1-я и 2-я Офицерские улицы, 1, 2, 3 и 4-й Офицерские пр-ды, ул. Придорожная, 1-й и 2-й Придорожные пр-ды, ул. Ряжская, Щербакова, пр-д Щербакова, Гончарова, пр-д Гончарова.

После включения водоснабжения потребуется время на заполнение сети, поэтому в первые часы напор будет сниженным.

«Кроме того, как показывает практика, вечером накануне отключения многие жители стараются запасти воду впрок, что в свою очередь также влияет на снижение давления в распределительной сети и ведет к уменьшению напора. В связи с этим рекомендуем создавать запас воды в дневное время заранее», - обратились к пензенцам ресурсники.

Ранее сообщалось, что воду в нескольких районах Пензы отключат из-за необходимости остановить насосную станцию «Подгорная новая» для ремонта и замены запорной арматуры.