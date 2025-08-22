Водопровод от Терновки до ГПЗ: проложено более 500 метров трубы

22.08.2025 | 18:24

В Пензе продолжается строительство водопровода от Терновки до улицы Измайлова, протянуто уже более 500 метров трубы.

«Сейчас основные работы сосредоточены в районе улиц Ростовской, Ивановской и Уфимского проезда. Первую точку подключения к городской сети диаметром 800 мм запланировали на пересечении Терновского и Ростовской», - рассказал глава города Олег Денисов в своем телеграм-канале в пятницу, 22 августа.

К концу 2025 года подрядчик должен довести коммуникации до Суры, а в 2026-м перейти на другой берег, проложив трубу под руслом реки.

«Вторая точка врезки будет на пересечении улиц Антонова и Измайлова», - добавил Олег Денисов, уточнив, что протяженность этого участка составит более 5 км, диаметр трубы - 500 мм.

По данным портала госзакупок, на строительство водопровода направили 672 млн 828 тыс. 60 рублей. Работы должны быть завершены до 9 июня 2027 года. Объект коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить бесперебойное снабжение жителей ГПЗ с учетом новой застройки.