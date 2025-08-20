Общество

Ресурсников призвали вернуть пензенцам горячую воду к 25 августа

Чтобы школьники смогли нормально подготовиться к новому учебному году, им нужна горячая вода. Руководствуясь этим, глава Пензы Олег Денисов обратился к ресурсникам, призвав их скорее завершить начатые работы.

«С 25 августа горячая вода должна быть во всех домах. У вас еще есть время, чтобы принять необходимые меры. Если не успеваете, нанимайте дополнительные бригады», - предложил он в среду, 20-го числа, на штабе по подготовке к отопительному сезону.

Глава Пензы также отметил, что люди устали смотреть на места разрытий, и указал на необходимость выполнить восстановительные работы до конца недели.

«Достаточно просто засыпать ямы щебнем и землей, чтобы обеспечить порядок и безопасность», - процитировала его пресс-служба администрации.

С 18 августа в центре Пензы и на Севере почти на 2 недели отключили горячую воду из-за гидравлических испытаний. Ее обещали вернуть 31-го числа.

