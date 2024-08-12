В десятке районов Пензы на сутки отключат холодную воду

12.08.2024 | 11:17

В среду, 21 августа, в Пензе остановят насосную станцию «Подгорная новая» для ремонта и замены запорной арматуры. Без водоснабжения останутся многие районы города.

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, воды не будет с 8:00 21-го числа до 8:00 22-го.

В центре ресурс отключат на улицах Куйбышева, Чкалова, Лермонтова, Карла Маркса, Кирова, Белинского, Салтыкова-Щедрина, Замойского, Лебедевской, Бурденко, Тельмана, Моршанской, Пески, Урицкого, Либерсона, Кураева, Красной, Ключевского, Володарского, Московской, Максима Горького, Революционной, Славы, Куприна, Сборной, Пушкина, Ставского, Захарова, Космодемьянской, Плеханова, Гладкова, Суворова, Толстого, Пугачева, Новый Кавказ, Кулакова, Шевченко, Бакунина, Некрасова.

На Южной Поляне воду отключат в домах на улицах Богданова (и в проезде), Баумана (и в проезде), Ватутина, Гоголя, Калинина, Красная Горка, Краснова, Лескова (и в 1, 2, 3-м проездах), Лобачевского (и в 1, 2, 3-м проездах), Металлистов (и в проездах), Мебельной, Набережной реки Мойки, Ново-Тамбовской, Отдельной, Свердлова, Тамбовской, а также в проездах М. Свердлова, Металлистов, 1, 2 и 3-м Пихтинских, 1, 2 и 3-м Подгорных, в переулке Первомайском.

В 610-м квартале без ресурса останутся улицы Осоавиахимовская, Терновского (от моста на Баумана до Осоавиахимовской), Пограничная, Севастопольская, Волжская, Токарная, Бригадная, Галетная, Стрелочная, Индустриальная, Слесарная, Ремесленная, Молокова, Полевая, Отдельная, 2-й Индустриальный переулок, а также проезды 1-й Осоавиахимовский, Пограничный, 1-й и 2-й Севастопольский, 1, 3 и 4-й Мебельные, 3-й Волжский, 1-й и 2-й Токарные, 1, 2, 3, 4, 5 и 6-й Галетные, Индустриальный, 1-й и 2-й Молокова, 2-й Отдельный.

В районе Райки водоснабжение отключат на улицах Бекешской, Ключевой, Ново-Гражданской, Некрасова, Солдатской, Угловой, Весенней, Проломной, Дарвина, Жуковского, Гражданской, Короленко, Тимирязева, а также в проездах 1-м и 2-м Солдатских, Тимирязева.

На Бугровке воды не будет на улицах Карпинского, Средней, Мотоциклетной, Громова, Огарева, Полярной, Правды, Производственной, Брянской, Большая Бугровка, Малая Бугровка, Будашкина, Гастелло, Есенина, Кольцова, Красноармейской, Краснознаменной, Маресьева, Тульской, Челюскина, в Тульском переулке, а также в проездах 2-м Яблочкова, 4, 5, 6 и 7-м Громова, 1, 2 и 3-м Огарева, 1-м Полярном, 1-м и 2-м Производственном, 1, 2, 3, 4 и 5-м Кольцова, 1-м Краснознаменном, Маресьева, Челюскина.

В Заводском районе без ресурса останутся улицы Ленина, Шмидта, Заводское Шоссе, Заводская, ИТР, Лазо, Крупской, Нахимова, Леонова, Фрунзе, Ударная, Кулибина, Циолковского, Беляева, Г. Титова, Воровского, Комсомольская, Докучаева, Гагарина.

В районе монумента воинской и трудовой славы воду выключат на улицах 8 Марта, Фурманова, Островского, Репина, Коммунистической, Пионерской, Декабристов, Западной, Ворошилова, Вяземского и на проспекте Победы.

В районе автовокзала под отключения попадают улицы Дзержинского, Ухтомского, Луначарского, Теплова, Конный переулок, Герцена, Пролетарская, Мирская, Жемчужная, Каракозова, Старо-Черкасская, Железнодорожная, Сурская, Чехова, Долгова, Каляева, Восточная, Рабочая, Рабочий Порядок, Огородная, Кузнечный переулок, а также проезды Пролетарский и Жемчужный.

В районе КПД без водоснабжения окажутся улицы Саранская, Каракозова, Набережная реки Суры, Насосная, Рылеева, Ново-Черкасская, Литвинова, Литвинова Поляна, Егорова, Новая, Тиражная, Павлова, Совхозная, Черняховского, Машиностроительная, а также проезды Литвинова, Павлова, 1-й Новый и Совхозный.

На Севере ресурса не будет в домах на улицах Аустрина, Компрессорной, Депутатской, Можайского, Лунинской, Байдукова, Островной, Сормовской, Каштановой, Северополянской, Сумской, Нестерова, Байкова, Аустрина (М-5), а также в проездах 1, 2 и 3-м Байдукова, Каштановом, 1, 2 и 3-м Северополянских, Сумском, Нестерова, 1, 2 и 3-м Можайского.

На Шуисте под отключение попадают улицы Чаадаева, Долгорукова, К. Цеткин, Чапаева, Светлая, Красносельская и проезды, Макаренко, Димитрова, Проезжая, Коллективная, Активная, Проходная, Матросова и проезды, Ломоносова, Проходная, Колхозная и проезды, Буровая, Озерная, Ново-Озерная, Поселковая, Партизанская и проезды, Пойменная, Прогонная и проезды, Ново-Прогонная, Карьерная, Щорса, П. Осипенко, Котовского и проезды, Светлополянская, Астраханская, Будищева и проезд, Лажечникова и проезд, Татлина, Бадигина, Согласие, Касторная, Калужская и проезды, 2-я Светлая, Марата, Омская, Р. Люксембург, Каменская и проезды, а также 1-й и 2-й проезды Димитрова.

В Октябрьском районе водоснабжения лишатся ЦТП-122, 123, 131, 132, 138, 139, «Пензрыба», «ПЭС», в Первомайском - ЦТП-203, 213, 214, котельная 610-й квартал, в Железнодорожном - ЦТП-107, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 121, 129, 130, 141, 150, 159, 160, 165, ЦТП шк. № 44, в Ленинском - ЦТП-124, 125, 126, 127, 128, 133, 134, 135, 136, 137, 167, 171, 172, 173, 174, 101, 102, 103, 103а, 130л, 130п. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 117, 220, 221, 177, 178, котельная «Бекешская», 43, ОДБ.

«После включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен», - добавили ресурсники.