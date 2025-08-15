Специалисты Горводоканала выезжали на место утечки в Военном городке

15.08.2025 | 12:56

Erid: 2VfnxwLLhrY

13 августа в Горводоканал поступила заявка о возможной утечке воды в районе дома № 137 в Военном городке.

Специалисты оперативно выехали на место происшествия и провели замеры давления в сетях холодного водоснабжения.

«Следует отметить, что данные сети являются ведомственными и на данный момент не переданы в арендное пользование ООО «Горводоканал», - отметили в ресурсоснабжающей организации.

15 августа утечку устранили силами Военного городка. Водоснабжение было восстановлено благодаря слаженной работе жилищно-коммунального сервиса (ЖКС) Минобороны.

Реклама. Заказчик - ООО «Горводоканал», ИНН 5836623790.