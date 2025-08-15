Специалисты Горводоканала выезжали на место утечки в Военном городке

Erid: 2VfnxwLLhrY
13 августа в Горводоканал поступила заявка о возможной утечке воды в районе дома № 137 в Военном городке.
Специалисты оперативно выехали на место происшествия и провели замеры давления в сетях холодного водоснабжения.
«Следует отметить, что данные сети являются ведомственными и на данный момент не переданы в арендное пользование ООО «Горводоканал», - отметили в ресурсоснабжающей организации.
15 августа утечку устранили силами Военного городка. Водоснабжение было восстановлено благодаря слаженной работе жилищно-коммунального сервиса (ЖКС) Минобороны.
Реклама. Заказчик - ООО «Горводоканал», ИНН 5836623790.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀