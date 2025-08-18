Более 100 домов в Пензе почти на две недели остались без горячей воды

18.08.2025 | 09:26

В центре Пензы и на Севере почти на 2 недели отключили горячую воду. Это связано с гидравлическими испытаниями - в городе продолжается подготовка к отопительному сезону.

С 18 по 31 августа ресурса не будет в жилых домах по адресам:

- ул. Володарского, 63,

- ул. Московская, 78,

- ул. М. Горького, 54,

- ул. Cуворова, 117, 121, 125, 129, 131, 133, 139, 140, 142, 143, 143a, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 154, 155, 157, 159, 161, 165, 169, 169a, 185,

- ул. Пушкина, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 43, 45, 47, 49, 51,

- ул. Плеханова, 6, 10, 12, 14, 16, 18,

- ул. Кулакова, 1, 2, 3, 4, 9, 11, 11а, 13, 14, 14а, 15,

- ул. Бакунина, 61а, 78/40, 80, 80а, 132, 132а, 137, 139, 150,

- ул. Ставского, 9а, 6, 10, 12, 48/3,

- ул. Ворошилова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,

- ул. Космодемьянской, 5,

- ул. Коммунистическая, 7, 7а

- ул. Революционная, 2,

- ул. Новый Кавказ, 8,

- ул. Аустрина, 37, 123а, 131, 131а, 144, 146, 148, 150а, 156, 162, 170, 172,

- ул. Сумская, 2, 3, 7, 9, 11, 32,

- ул. Депутатская, 4,

- ул. Можайского, 12,

- 3-й проезд Можайского, 13.

На это же время без горячей воды остались соцобъекты:

- школа № 71 (ул. Можайского, 1),

- детский сад № 141 (ул. Можайского, 3а),

- детский сад № 80 (ул. Депутатская, 8а),

- детский сад № 71 (ул. Депутатская, 5),

- Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса (ул. Аустрина, 129а).

- детский сад № 123 (ул. Суворова 137),

- детский сад № 103 (ул. Пушкина, 17Б),

- детский сад № 88 (ул. Новый Кавказ, 30),

- школа № 2 (ул. Бакунина, 88а),

- лицей № 2 (ул. Шевченко, 17),

- бизнес-центр на ул. Суворова, 145а,

- бизнес-центр на ул. Революционной, 71,

- дворец водного спорта «Сура» (ул. Красная, 106),

- здание Министерства сельского хозяйства Пензенской области (ул. Володарского, 49).

«Такой тест помогает выявить слабые места и устранить их еще до наступления холодов», - отметили ресурсники.