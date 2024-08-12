В Пензе опять хотят выделить полосу с буквой А от «Ленты» до «Глобуса»

12.08.2024 | 15:51

Выделенные полосы для общественного транспорта от ТЦ «Лента» до «Глобуса» исчезли не насовсем. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщили в минцифры.

Полосы с буквой А на этом участке дороги появились во второй половине июня. По замыслу они должны были повысить качество обслуживания пассажиров. Однако у автомобилистов новшество вызвало массу негативных отзывов из-за образовавшихся заторов.

Проблему обсуждали в городской думе. Глава города Александр Басенко пояснял: «выделенки» - пилотный проект, с инициативой реализации которого выступило Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области. Депутаты указывали, что полосу выделили в месте, где и так не было проблем, и при этом создали пробки даже в летнее время - период отпусков и каникул у школьников.

В середине июля полосы для общественного транспорта постановили убрать.

«По результатам мониторинга эффективность работы разметки оказалась незначительной. В связи с этим администрацией города Пензы совместно с ГБУ «Безопасный регион» принято решение о возвращении к прежней схеме организации дорожного движения с 22 июля», - поясняли в мэрии.

К 22-му числу убрали новые знаки, затем вернули прерывистую разметку.

Однако оказалось, что это не конец истории. 12 августа в минцифры сообщили, что «выделенная полоса на участке дороги от ТЦ «Лента» до «Глобуса» протяженностью около 4 км показала свою эффективность и планируется к вводу. Нововведение коснется 11 маршрутов общественного транспорта, которыми пользуются более 100 тысяч человек в день».

В ведомстве пояснили, что ввод выделенной полосы позволит улучшить регулярность движения общественного транспорта, а также на полчаса сократит время в пути для городских автобусов.

Когда именно планируется вернуть полосы с буквой А, не уточнили.

Ранее в ГБУ «Безопасный регион» объясняли: для обычных водителей штраф за езду по полосе, отмеченной буквой А, или остановку на ней составляет 1 500 рублей.

UPD: по состоянию на 18:00 понедельника, 12 августа, информация о том, что выделенная полоса на участке от ТЦ «Лента» до «Глобуса» показала свою эффективность и планируется к вводу, была удалена из телеграм-канала минцифры.