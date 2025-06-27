Соцсети: в Терновке подросток на BMW улетел в речку

27.06.2025 | 08:14

В Пензе 17-летний водитель утопил в реке рядом с Терновским мостом BMW Х5.

Информация об инциденте появилась в Сети в ночь на пятницу, 27 июня. По словам обнародовавшего снимки с места ДТП горожанина, оно случилось около 0:15 26-го числа.

Автомобиль почти скрылся под водой, его вытащили. Очевидцы рассказали, что в иномарке были 4 человека, все остались живы.

Ранее в Сети опубликовали видео момента ДТП с 14-летним питбайкером в поселке Победа.

Подросток ехал по дороге и врезался в поворачивающий автомобиль Kia Spectra. От удара школьника подбросило вверх, он упал на асфальт.