На дорогах Пензы планируют выделить полосы для общественного транспорта

11.10.2023 | 12:10

Чтобы горожане быстро и с комфортом могли добираться до учебы и работы на автобусах и троллейбусах, на дорогах Пензы хотят выделить полосы для общественного транспорта. Сейчас такая есть только на улице Суворова (рядом с филармонией).

«В городе есть несколько больших спальных районов, жители которых ежедневно движутся в сторону центра или осуществляют перемещение на городском транспорте из одного района в другой. Чтобы пензенцы могли экономить время на дороге, правительством области совместно с администрацией города решается вопрос о выделении таких полос на проспектах Победы и Строителей, улицах Терновского и Луначарского», - уточнил директор ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» Алексей Тархов.

Он объяснил, что существуют определенные требования. Во-первых, на дороге должно быть не менее 3 полос движения. Во-вторых, нужно провести расчеты и изменить разметку (ширина полосы для пассажирского транспорта превышает стандартную - 4 м вместо 3,5-3,75 м). Также важно, чтобы не пострадали интересы водителей личных автомобилей.

«Ко всему этому надо продумать зоны выезда с прилегающей территории, чтобы автолюбители успевали перестроиться по направлению к выделенным полосам. Таким образом, необходимо проработать большой спектр деталей для грамотного воплощения проекта в жизнь», - подчеркнул Алексей Тархов.

В ГБУ «Безопасный регион» напомнили: для обычных водителей штраф за езду по полосе, отмеченной буквой А, или остановку на ней составляет 1 500 рублей. Следить за автомобилистами будут с помощью комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Приступить к выделению полос для общественного транспорта в Пензе хотят не первый год. Так, это планировалось сделать в 2021-м. Правда, тогда полосы думали организовать не только на Терновского и проспектах, но и на Кирова и Калинина.