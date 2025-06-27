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Общество

Владельцам автохлама в Пензе предстоит раскошелиться

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В Пензе продолжается расчистка улиц от брошенных автомобилей. В администрации предупредили: владельцам этих машин придется возместить городу расходы за эвакуацию.

«За перемещение на спецстоянку легкового автомобиля - 3 500 рублей, большегруза - 15 000. За хранение транспортного средства начисляется 100 рублей в сутки», - уточнили в мэрии.

С апреля к началу июня город избавили от 16 брошенных машин. Они не только «портили пейзаж», но и мешали работе спецтехники, привлекали внимание хулиганов.

Работу по выявлению и эвакуации таких автомобилей ведут районные администрации, туда же можно обратиться с заявкой самостоятельно. Они направляют в адрес собственников уведомления о необходимости убрать транспорт. Если реакции нет, то эвакуацию проводят принудительно. Затраченные бюджетные средства взыскивают с владельцев.

Сообщить об обнаруженном бесхозяйном автомобиле можно по следующим телефонам:

- администрация Ленинского района - 54-39-94, 54-39-18;

- администрация Железнодорожного района - 55-11-00, 52-43-29;

- администрация Первомайского района - 34-34-66, 32-43-27;

- администрация Октябрьского района - 49-60-14, 92-92-00.

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Источник — фото администрации Пензы
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