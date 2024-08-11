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Общество

На подготовку к школе: стало известно, как оформить выплату из маткапитала

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Остаток маткапитала до 10 000 рублей перечислят на счет в течение 5 рабочих дней. Соответствующий закон уже вступил в силу.

О порядке оформления выплаты рассказала «Парламентская газета». Согласно правилам, составленным Министерством труда РФ, семьи, у которых остаток материнского капитала не превышает 10 000 рублей, получат уведомления от Социального фонда РФ в личном кабинете на портале госуслуг.

К сообщению будет прикреплено предзаполненное заявление для уточнения реквизитов. Его можно подать через «Госуслуги» или же в МФЦ (лично, через представителя, почтой).

«При подаче заявления на «Госуслугах» в личный кабинет надо загрузить заявление и копию документа, удостоверяющего личность родителя и ребенка: паспорт или свидетельство о рождении», - добавило издание.

Предполагается, что семьи потратят выплату на подготовку детей к школе, бытовые нужды, отдых. Не исключено, что сумма обналичивания остатков маткапитала со временем возрастет.

«Когда Президент давал поручение распорядиться остатками средств маткапитала, он как раз обозначил, что для начала надо остановиться на сумме до 10 тысяч рублей, а там посмотрим», - цитирует «Парламентская газета» члена Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

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