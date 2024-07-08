Путин предложил выплачивать неистраченные остатки маткапитала

08.07.2024 | 16:11

Президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы семьям могли выплачивать неиспользованные остатки маткапитала в размере 10 000 рублей.

Родители могли бы потратить эту сумму на сбор детей в школу.

«Ситуация такая известна. После того как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать уже ничего нельзя, поэтому, конечно, мы это обсуждали с Татьяной Алексеевной (Голиковой. - Прим. ред.). Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги», - заявил Владимир Путин на встрече с семьями - финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

Он отметил, что для начала речь может идти о 10 000 рублей, а потом можно будет сделать и другие шаги.

«Нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства. Просто выплатить людям эти деньги - и все», - подчеркнул президент.