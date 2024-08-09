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Общество

В Пензе установят 2 информационных указателя за 400 тысяч рублей

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В Пензе потратят 399 542 рубля на 2 информационных указателя. Один установят у недавно открывшегося корпуса краеведческого музея на улице Белинского, 8, второй - у фонтана в сквере имени Лермонтова.

Указатели будут 4-сторонние, с элементами ковки. Договор на их поставку и монтаж заключили с пензенской фирмой. Выполнить работы необходимо до 1 ноября.

Заказчиком выступает администрация парка Белинского, оплату произведут за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.

В этой части города запланировано масштабное благоустройство. Цель - сделать ее более привлекательной для туристов.

В Лермонтовском сквере восстановят старинный фонтан, установят туалетный и туристский модули; на территории у памятника Первопоселенцу заменят ограждения, отреставрируют исторические элементы (гербы), сделают архитектурную подсветку, поставят лавочки и урны.

Кроме того, за счет городского бюджета вымостят плиткой тротуар от жилого дома № 5 до здания Законодательного собрания (ул. Кирова, 13) и приведут в порядок лестницу к Спасо-Преображенскому мужскому монастырю, ремонт которой неоднократно откладывался.

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