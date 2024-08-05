В сквере имени Лермонтова отремонтируют старинный фонтан

05.08.2024 | 17:53

В сквере имени М. Ю. Лермонтова отремонтируют старый фонтан. Необходимы замена форсунки, прочистка чаши, колодца и сливной трубы.

Состояние гидротехнического сооружения обсуждалось на совещании в администрации Пензы в понедельник, 5 августа.

«Старейший в Пензе фонтан со своей историей дорог нашему городу и горожанам. Нужно подготовить всю необходимую документацию для передачи объекта на обслуживание в «Пензавтодор» и проведения ремонта, чтобы достопримечательность снова радовала пензенцев», - высказал свое мнение глава Пензы Александр Басенко.

В пресс-службе мэрии уточнили, что на прошлой неделе представители управлений жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества вместе с сотрудниками «Пензавтодора» выезжали на объект и определили перечень необходимых мероприятий.

Во время масштабной реконструкции Лермонтовского сквера, которая началась в преддверии 200-летия со дня рождения поэта в 2014-м, фонтан, установленный еще в 1842 году и являющийся уникальным для Пензы сооружением, засыпали землей, а сверху водрузили деревянный корабль, который должен был навевать ассоциации со стихотворением Лермонтова «Парус».

Это вызвало широкий общественный резонанс. Некоторые заявили, что город лишают его исторического наследия. Власти Пензы тогда учли возмущение и приняли решение фонтан восстановить, хотя и неясно было, как подключить объект к инженерным коммуникациям и как регулировать время его работы.