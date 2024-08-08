Детский лагерь «Белка» оштрафовали еще на 20 000 рублей

08.08.2024 | 17:21

Железнодорожный районный суд Пензы вынес решение оштрафовать детский оздоровительный лагерь «Белка» на 20 000 рублей за нарушение санитарных норм.

Установлено, что 28 июня 2024-го, перед второй сменой, 4 из 8 работников, поступивших на работу в пищеблок, не проверили на возбудителей кишечных инфекций и вирусы. Таким образом, лагерь нарушил требования санитарного законодательства РФ.

Кроме того, питьевая вода в «Белке» не соответствовала нормам. В пробах, которые забрали из крана раковины для мытья рук 28 июня, обнаружили обобщенные колиформные бактерии. Такая вода не отвечает требованиям СанПин.

«Собранные по делу доказательства являлись достаточными для установления вины нарушителя, и суд назначил ООО ДОЦ «Белка» административное наказание в виде административного штрафа», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Пока постановление не вступило в законную силу.

28 июня в «Белке» случилось ЧП - дети массово заразились кишечной инфекцией из-за нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов. На плохое самочувствие пожаловался 31 человек.

Региональный Роспотребнадзор выяснил, что три человека из персонала пищеблока работали без обязательного обследования на рота-норо-энтеровирусы.

Также выяснилось, что уборочный инвентарь был не промаркирован, а ветошь не просушена. Возле рукомойников отсутствовало мыло, то есть дети не могли как следует помыть руки. Два ребенка с признаками острой кишечной инфекции (болями в животе, тошнотой, рвотой) находились в жилой комнате и могли контактировать с другими. Кроме того, дезинфицирующие средства хранились без упаковки в доступном для детей месте.

За эти нарушения суд оштрафовал лагерь на 10 000 рублей.