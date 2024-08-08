Сетевое издание|18+|Четверг|8 авг 2024|21:00
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Детский лагерь «Белка» оштрафовали еще на 20 000 рублей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Железнодорожный районный суд Пензы вынес решение оштрафовать детский оздоровительный лагерь «Белка» на 20 000 рублей за нарушение санитарных норм.

Установлено, что 28 июня 2024-го, перед второй сменой, 4 из 8 работников, поступивших на работу в пищеблок, не проверили на возбудителей кишечных инфекций и вирусы. Таким образом, лагерь нарушил требования санитарного законодательства РФ.

Кроме того, питьевая вода в «Белке» не соответствовала нормам. В пробах, которые забрали из крана раковины для мытья рук 28 июня, обнаружили обобщенные колиформные бактерии. Такая вода не отвечает требованиям СанПин.

«Собранные по делу доказательства являлись достаточными для установления вины нарушителя, и суд назначил ООО ДОЦ «Белка» административное наказание в виде административного штрафа», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Пока постановление не вступило в законную силу.

28 июня в «Белке» случилось ЧП - дети массово заразились кишечной инфекцией из-за нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов. На плохое самочувствие пожаловался 31 человек.

Региональный Роспотребнадзор выяснил, что три человека из персонала пищеблока работали без обязательного обследования на рота-норо-энтеровирусы.

Также выяснилось, что уборочный инвентарь был не промаркирован, а ветошь не просушена. Возле рукомойников отсутствовало мыло, то есть дети не могли как следует помыть руки. Два ребенка с признаками острой кишечной инфекции (болями в животе, тошнотой, рвотой) находились в жилой комнате и могли контактировать с другими. Кроме того, дезинфицирующие средства хранились без упаковки в доступном для детей месте.

За эти нарушения суд оштрафовал лагерь на 10 000 рублей.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте