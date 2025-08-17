18 августа в Пензенской области будет дождливо

17.08.2025 | 15:41

В понедельник, 18 августа, пензенцев ждет дождливая, но теплая погода. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью термометры покажут +11...+16 градусов, днем температура поднимется до +20...+25.

Ветер подует с запада со скоростью до 13 метров в секунду.

В большинстве районов ожидается кратковременный дождь, местами гроза, из-за которой в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

18 августа в народном календаре - Евстигней Житник. Предки верили, что солнечная погода в этот день предвещает мягкую зиму.