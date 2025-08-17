На Тропе здоровья завершили монтаж четвертой лестницы

Лестница, ведущая с Тропы здоровья к 1-му проезду Станиславского, готова к использованию. На ней установили перила.
Конструкция имеет ярко-красный цвет, невысокие ступени и остановочные площадки.
Обустройство данного спуска/подъема - важное для жителей частного сектора решение.
Изначально планировалось, что лестницу сдадут в июне, как и ту, что находится возле телевышки, однако процесс затянулся, обе смонтировали в августе.
Всего лестниц на Тропе четыре, две из них в центральной части уже соединили прогулочную зону с парком Белинского.
Ранее пензенцы обратили внимание на проблему нового спуска от улицы Пацаева, там не хватает света.
