На Тропе здоровья завершили монтаж четвертой лестницы

17.08.2025 | 11:34

Лестница, ведущая с Тропы здоровья к 1-му проезду Станиславского, готова к использованию. На ней установили перила.

Конструкция имеет ярко-красный цвет, невысокие ступени и остановочные площадки.

Обустройство данного спуска/подъема - важное для жителей частного сектора решение.

Изначально планировалось, что лестницу сдадут в июне, как и ту, что находится возле телевышки, однако процесс затянулся, обе смонтировали в августе.

Всего лестниц на Тропе четыре, две из них в центральной части уже соединили прогулочную зону с парком Белинского.

Ранее пензенцы обратили внимание на проблему нового спуска от улицы Пацаева, там не хватает света.