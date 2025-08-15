Сетевое издание|18+|Пятница|15 авг 2025|11:20
Криминал

В Пензе иностранец убил женщину и оставил тело на мусорке

В Пензе осудили 40-летнего иностранца, который убил сожительницу 36 ударами ножа.

Преступление было совершено вечером 5 марта этого года. Мужчина и женщина во время прогулки поссорились на почве ревности. Разозлившись, он не менее 36 раз ударил ее ножом по шее, лицу, телу. Повреждение сонной артерии привело к массивной кровопотере.

Через некоторое время прохожий обнаружил женщину на мусорной площадке между домами в 3-м проезде Можайского (Север). Медики прибыли на место, но им оставалось лишь констатировать смерть.

Иностранца вычислили, но свою вину он не признал, заявив, что сожительница, не желавшая возвращаться на родину, сама себя ударила ножом в шею.

«Со слов мужчины, он попытался оказать первую помощь своей спутнице, однако в этот момент она сказала, что дважды изменяла ему с другим, в связи с чем он нанес по телу последней 2 удара ножом», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Однако судебно-медицинская и медико-криминалистическая экспертизы установили, что раны, в том числе на шее, не могли быть нанесены рукой жертвы.

В итоге мужчину приговорили к 9 годам 3 месяцам колонии строгого режима.

«Приговором суда удовлетворены исковые требования брата потерпевшей. В его пользу с осужденного взыскан 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда», - добавила Елена Листарова.

