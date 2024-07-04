В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии заболевших в «Белке» детей

04.07.2024 | 12:32

Новых случаев заражения детей норовирусом в оздоровительном лагере «Белка» не было. Об этом в четверг, 4 июля, заявила начальник регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Малова.

По ее словам, норовирусная инфекция регистрировалась у ребят на протяжении трех дней - с 28 по 30 июня.

«Это не пищевое отравление, как в некоторых источниках первое время говорилось. В тот же день, когда появилась информация о первом заболевшем ребенке, в «Белку» приехало несколько бригад, каждая из которых состояла из 2 врачей и 2 средних медицинских работников. Всех детей, которые находились в лагере, осмотрели врачи, выявили еще несколько заболевших и направили на амбулаторное лечение.

Всего 2 ребенка были госпитализированы, у них заболевание протекало в легкой форме, в настоящее время они чувствуют себя удовлетворительно. Новых случаев в лагере нет», - рассказала Татьяна Малова в прямом эфире, организованном ЦУРом во «ВКонтакте».

Она напомнила, что сейчас проводится эпидемиологическое расследование, специалисты разбираются в том, откуда в лагере взялся норовирус.

В ходе проверки установили, что три человека из персонала пищеблока были допущены к работе без обязательного обследования на рота-норо-энтеровирусы. Сотрудников отстранили. В отношении юридических лиц приняли административные меры. Кроме того, возбуждено уголовное дело.

В целом в Пензенской области за 5 месяцев 2024 года заболеваемость острыми кишечными инфекциями на 15% ниже, чем в общем в России, но на 9-10% выше по сравнению с региональным показателем за тот же период 2023-го.