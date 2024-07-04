Сетевое издание|18+|Четверг|4 июл 2024|14:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+33oC
+34oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+34oC
+35oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии заболевших в «Белке» детей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Новых случаев заражения детей норовирусом в оздоровительном лагере «Белка» не было. Об этом в четверг, 4 июля, заявила начальник регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Малова.

По ее словам, норовирусная инфекция регистрировалась у ребят на протяжении трех дней - с 28 по 30 июня.

«Это не пищевое отравление, как в некоторых источниках первое время говорилось. В тот же день, когда появилась информация о первом заболевшем ребенке, в «Белку» приехало несколько бригад, каждая из которых состояла из 2 врачей и 2 средних медицинских работников. Всех детей, которые находились в лагере, осмотрели врачи, выявили еще несколько заболевших и направили на амбулаторное лечение.

Всего 2 ребенка были госпитализированы, у них заболевание протекало в легкой форме, в настоящее время они чувствуют себя удовлетворительно. Новых случаев в лагере нет», - рассказала Татьяна Малова в прямом эфире, организованном ЦУРом во «ВКонтакте».

Она напомнила, что сейчас проводится эпидемиологическое расследование, специалисты разбираются в том, откуда в лагере взялся норовирус.

В ходе проверки установили, что три человека из персонала пищеблока были допущены к работе без обязательного обследования на рота-норо-энтеровирусы. Сотрудников отстранили. В отношении юридических лиц приняли административные меры. Кроме того, возбуждено уголовное дело.

В целом в Пензенской области за 5 месяцев 2024 года заболеваемость острыми кишечными инфекциями на 15% ниже, чем в общем в России, но на 9-10% выше по сравнению с региональным показателем за тот же период 2023-го.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте