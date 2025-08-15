Сетевое издание|18+|Пятница|15 авг 2025|14:42
Общество

Съемка БПЛА и публикация кадров: штрафы станут максимальными

Штрафы за съемку БПЛА и распространение кадров их применения будут максимальными. Соответствующие изменения собираются внести в Кодекс об административных правонарушениях на ближайшей сессии регионального Заксобра, которая состоится 22 августа.

Сейчас предусмотрено следующее наказание:

- для граждан - от 3 000 до 5 000 рублей;

- для должностных лиц - от 20 000 до 50 000 рублей;

- для юридических лиц - от 300 000 до 1 000 000 рублей.

Губернатор Олег Мельниченко предлагает оставить лишь верхние границы:

- для граждан - 5 000 рублей;

- для должностных лиц - 50 000 рублей;

- для юридических лиц - 1 000 000 рублей.

Окончательное решение по поводу изменений примут депутаты.

Ранее сообщалось о двух пензенцах, оштрафованных за распространение в Сети видео с беспилотниками: мужчина разместил кадры в социальной сети TikTok, женщина - в Telegram.

