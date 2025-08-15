Назван размер штрафа для перевозчиков за грязные автобусы

Перевозчиков наказывают за выпуск на линию грязных автобусов и троллейбусов, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».
Комментарий специалистов разместил в соцсетях центр управления регионом.
За каждое выявленное нарушение выставляется штраф в размере 1 000 рублей.
Проверки проводятся на постоянной основе. В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» уточнили, что санитарное состояние автобусов и троллейбусов контролируют при выпуске из парка на линию и на начальном остановочном пункте первого рейса.
Транспорт осматривают как внутри, так и снаружи.
