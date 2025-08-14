Потоп из-за стиральной машины: зареченец отсудил 66 000 рублей

14.08.2025 | 10:42

Житель Заречного взыскал с соседей сверху ущерб за залитую квартиру. Мужчину затопило из-за стиральной машины.

Все случилось вечером 30 апреля этого года. В квартире наверху лопнул шланг подводки к бытовой технике. В тот момент хозяев не было, и вода текла на протяжении двух часов. В результате жилье зареченца затопило.

В квартире пострадали коридор, ванная, туалет и кухня. Восстановительный ремонт обошелся в сумму, превышающую 120 000 рублей.

Зареченец обратился в страховую компанию, и ему частично возместили причиненный ущерб, выплатив 55 697 рублей.

Также мужчина подал в суд на соседей, требуя взыскать с них оставшуюся стоимость ремонта - 66 209 рублей, компенсацию морального вреда - 20 000 рублей, судебные расходы по оценке ущерба - 20 000 рублей и уплаченную государственную пошлину.

Ответчики, владеющие квартирой на правах долевой собственности, извещение в суд проигнорировали и на заседание не явились.

Иск зареченца удовлетворили, кроме части, касающейся взыскания морального вреда (мужчина не смог никак доказать факт нарушения неимущественных прав).

«С ответчиков взыскан ущерб соразмерно их долям в квартире и судебные издержки по 1/3 с каждого», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.

Пока решение не вступило в силу.