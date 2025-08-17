Сетевое издание|18+|Воскресенье|17 авг 2025|16:15
Общество

В Пензе участникам СВО передали «Москвичи» с ручным управлением

В Пензе двум участникам спецоперации, получившим инвалидность во время защиты Родины, передали ключи от автомобилей.

Один из бойцов с января 2024 года проходил службу на Купянском направлении и был удостоен медали «За отвагу». Второй воевал с сентября 2022-го, он получил такую же награду.

Мужчинам передали «Москвичи» с ручным управлением, сообщил в пятницу, 15 августа, министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан в своих аккаунтах в соцсетях.

«Новые автомобили, несомненно, сделают жизнь наших героев легче и комфортнее. Они смогут свободно перемещаться по городу, решая повседневные дела и рабочие задачи. А еще у них появится повод отправиться в путешествие с родными и близкими по Сурскому краю», - отметил он.

Ранее в Пензе ветерану СВО, потерявшему обе ноги в зоне боевых действий, передали автомобиль марки SWM (Speedy Working Motors). Он участвовал в спецоперации с 21 ноября 2023 года по 4 сентября 2024-го, был серьезно ранен, после чего лечился в госпитале в Санкт-Петербурге, прошел процедуру протезирования.

О том, что в регионе бойцам, которым из-за тяжелых увечий провели двойную ампутацию, будут предоставлять автомобили с ручным управлением, стало известно в феврале 2025 года. На тот момент один из жителей региона уже прошел обучение в автошколе и освоил управление машиной подобного типа.

Источник — фото из тг-канала Алексея Качана
