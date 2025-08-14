Бессоновец не смог вернуть конфискованный Land Cruiser жены

14.08.2025 | 11:02

Многодетный бессоновец не смог вернуть конфискованный Land Cruiser после пьяной поездки до Пензы. Он утверждал, что сел за руль только ради ребенка.

Отца троих детей уже штрафовали и лишали прав в 2021-м. Несмотря на это, 26 ноября 2023 года он снова преступил закон. Инспектор ДПС остановил автомобиль в 3-м проезде Можайского и заподозрил, что водитель нетрезв. Проходить освидетельствование он отказался. Его отстранили от управления иномаркой, был составлен протокол.

В судебном заседании мужчина признал вину и рассказал, что из своего дома в Подлесном поехал за ингалятором для больной дочери на внедорожнике жены, который подарил той за рождение третьего ребенка.

«Однако транспортное средство было зарегистрировано на женщину лишь в ходе расследования по уголовному делу», - отметила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Нарушителя приговорили к 150 часам обязательных работ, лишили права управлять транспортными средствами на 1,5 года, а машину конфисковали в доход государства.

«На приговор суда первой инстанции защитник осужденного подал апелляционную жалобу, в которой просил суд прекратить уголовное дело в связи с деятельным раскаянием и отменить конфискацию автомобиля», - рассказали в Пензенском областном суде.

Но приговор сочли законным и обоснованным.