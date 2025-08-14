Из жизни

Бессоновец не смог вернуть конфискованный Land Cruiser жены

Многодетный бессоновец не смог вернуть конфискованный Land Cruiser после пьяной поездки до Пензы. Он утверждал, что сел за руль только ради ребенка.

Отца троих детей уже штрафовали и лишали прав в 2021-м. Несмотря на это, 26 ноября 2023 года он снова преступил закон. Инспектор ДПС остановил автомобиль в 3-м проезде Можайского и заподозрил, что водитель нетрезв. Проходить освидетельствование он отказался. Его отстранили от управления иномаркой, был составлен протокол.

В судебном заседании мужчина признал вину и рассказал, что из своего дома в Подлесном поехал за ингалятором для больной дочери на внедорожнике жены, который подарил той за рождение третьего ребенка.

«Однако транспортное средство было зарегистрировано на женщину лишь в ходе расследования по уголовному делу», - отметила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Нарушителя приговорили к 150 часам обязательных работ, лишили права управлять транспортными средствами на 1,5 года, а машину конфисковали в доход государства.

«На приговор суда первой инстанции защитник осужденного подал апелляционную жалобу, в которой просил суд прекратить уголовное дело в связи с деятельным раскаянием и отменить конфискацию автомобиля», - рассказали в Пензенском областном суде.

Но приговор сочли законным и обоснованным.

Источник — фото № 2 - Пензенского областного суда
