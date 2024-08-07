Пензенцев, ожидающих новые трехдверные автобусы, огорчили

07.08.2024 | 19:35

Пензенец Андрей Н. хотел бы, чтобы старые автобусы на маршрутах № 66 и 149 заменили на низкопольные и трехдверные.

«Ожидается ли обновление?» - поинтересовался он на странице регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи в соцсети «ВКонтакте».

Представитель ведомства ответил мужчине, что таких намерений нет.

«Планируемые к обновлению на низкопольные автобусы большого класса маршрутов № 66, 149 и 93 будут иметь 2 двери в салон», - написал он.

Ответ огорчил Андрея.

«В час пик будет тесно в них, для нагруженных маршрутов необходимы трехдверные. Пример – Заречный. Там всегда ЛиАЗы трехдверные на маршрутах, свободно и комфортно», - высказался мужчина.

10 новых автобусов Foton, которые заменят старые машины на маршрутах № 66, 93 и 149, поступили в Пензу в конце июля. В министерстве сообщили, что машины оформят в едином стиле, как весь общественный транспорт областного центра, перевозящий пассажиров по регулируемому тарифу.