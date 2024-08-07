Сетевое издание|18+|Среда|7 авг 2024|23:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+28oC
+29oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцев, ожидающих новые трехдверные автобусы, огорчили

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенец Андрей Н. хотел бы, чтобы старые автобусы на маршрутах № 66 и 149 заменили на низкопольные и трехдверные.

«Ожидается ли обновление?» - поинтересовался он на странице регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи в соцсети «ВКонтакте».

Представитель ведомства ответил мужчине, что таких намерений нет.

«Планируемые к обновлению на низкопольные автобусы большого класса маршрутов № 66, 149 и 93 будут иметь 2 двери в салон», - написал он.

Ответ огорчил Андрея.

«В час пик будет тесно в них, для нагруженных маршрутов необходимы трехдверные. Пример – Заречный. Там всегда ЛиАЗы трехдверные на маршрутах, свободно и комфортно», - высказался мужчина.

10 новых автобусов Foton, которые заменят старые машины на маршрутах № 66, 93 и 149, поступили в Пензу в конце июля. В министерстве сообщили, что машины оформят в едином стиле, как весь общественный транспорт областного центра, перевозящий пассажиров по регулируемому тарифу.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте