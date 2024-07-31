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Общество

В Пензу прибыли новые автобусы для трех маршрутов

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В Пензу поступили 10 новых автобусов Foton - первая партия из ожидаемого количества. Об этом в среду, 31 июля, сообщили в областном министерстве цифрового развития, транспорта и связи.

В минцифры уточнили, что обновление автобусного парка планируется на трех маршрутах общественного транспорта: № 66, 93 и 149. Всего же ожидается поступление 55 машин большого класса.

В Пензу прибыли новые автобусы для трех маршрутов

Пензенцы не раз жаловались на недостатки общественного транспорта. Особое недовольство выражали жители Ахун, куда их доставляют маршрутки № 93. Количества транспортных единиц не хватало, чтобы обслужить всех пассажиров: в Ахунах находятся учебные заведения (в том числе сельскохозяйственная академия), тропа здоровья, открытый бассейн и жилые дома.

Пензенцам не раз сообщали о планах изменить класс машин на маршруте № 93. Планировалось, что маршрутки уберут, а вместо них пустят большие автобусы в количестве 13 штук, которые в час пик будут ходить с интервалом не более 12 минут. Кроме того, схема движения маршрута будет продлена до остановки «Пос. Засурье».

Кроме того, в перспективе было продление маршрута от другой конечной остановки («Совхоз-техникум») до дома № 60в на улице Зеленодольской. Однако в марте после обследования улично-дорожной сети от этих намерений пришлось отказаться.

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Источник — фото минцифры Пензенской области
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