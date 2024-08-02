За полгода у жителей области изъяли свыше 500 единиц оружия

02.08.2024 | 11:41

За 6 месяцев, прошедших с начала года, росгвардейцы изъяли у жителей Пензенской области более 500 единиц огнестрельного оружия.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы проконтролировали около 2,5 тысячи владельцев гражданского оружия и проверили свыше 100 юрлиц.

«Рассмотрено более 8 000 заявлений граждан и юридических лиц о предоставлении государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности», - подвели итоги полугодия в пресс-службе ведомства.

Ранее жителям региона напомнили: за добровольно сданное оружие выплачивается вознаграждение.

Так, за винтовку или пистолет можно получить 4 000 рублей, за автомат - 8 000, а гранатомет, миномет и пулемет оцениваются в 10 000 рублей.