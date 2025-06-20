Сетевое издание|18+|Пятница|20 июн 2025|17:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Дождь |

Криминал

Жительница Вадинского района избила скандалившего брата кирпичом

Печать
Telegram

В Вадинском районе перед судом предстанет 29-летняя местная жительница. Женщину обвинили в избиении 30-летнего брата.

Согласно материалам дела, в марте этого года родственник сельчанки пришел домой с работы пьяным. Сестра сделала ему замечание, но тот отреагировал агрессивно и начал высказывать претензии к членам семьи.

Разозлившись, женщина схватила кирпич, лежавший на диване, и 6 раз ударила брата по голове.

Жительница Вадинского района избила скандалившего брата кирпичом

«Мать обвиняемой вызвала скорую медицинскую помощь, и мужчину госпитализировали в учреждение здравоохранения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Травмы, полученные пострадавшим, квалифицировали как легкий вред здоровью.

Свою вину сестра признала. Она пояснила, что хотела причинить брату больше физической боли, чтобы он впредь вел трезвый образ жизни и не устраивал в доме ссоры.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото из материалов уголовного дела предоставлены областной прокуратурой
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте