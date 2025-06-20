Жительница Вадинского района избила скандалившего брата кирпичом

20.06.2025 | 17:01

В Вадинском районе перед судом предстанет 29-летняя местная жительница. Женщину обвинили в избиении 30-летнего брата.

Согласно материалам дела, в марте этого года родственник сельчанки пришел домой с работы пьяным. Сестра сделала ему замечание, но тот отреагировал агрессивно и начал высказывать претензии к членам семьи.

Разозлившись, женщина схватила кирпич, лежавший на диване, и 6 раз ударила брата по голове.

«Мать обвиняемой вызвала скорую медицинскую помощь, и мужчину госпитализировали в учреждение здравоохранения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Травмы, полученные пострадавшим, квалифицировали как легкий вред здоровью.

Свою вину сестра признала. Она пояснила, что хотела причинить брату больше физической боли, чтобы он впредь вел трезвый образ жизни и не устраивал в доме ссоры.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд.