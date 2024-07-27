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Общество

Прощай, оружие: пензенцам платят за гранаты, автоматы и патроны

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Жители Пензенской области могут сдать оружие, которое хранится у них незаконно, и получить за него вознаграждение.

Согласно постановлению регионального правительства, добровольно сданные гранатомет, миномет, пулемет оцениваются в 10 000 рублей, автомат - в 8 000.

По 4 000 рублей можно выручить за винтовку, карабин, пистолет, револьвер, охотничье огнестрельное и спортивное оружие с нарезным стволом, а также за самодельное нарезное, в том числе короткоствольное и обрез.

По 3 000 рублей положено за охотничье пневматическое, а также гладкоствольное оружие - огнестрельное, спортивное, самодельное и обрез. В такую же же сумму оценивается ручная граната.

За газовый пистолет, револьвер, сигнальное и травматическое оружие, снаряд, мину, гранату (штатный боеприпас) выплачивается 1 000 рублей.

Боеприпасы оцениваются в следующих размерах:

- патроны для нарезного оружия (калибр 5,6 мм) - 3 рубля за штуку;

- патроны для нарезного оружия (калибр свыше 5,6 мм) - 10 рублей за штуку;

- патроны для гладкоствольного оружия - 5 рублей за штуку;

- тротил, аммонит, гексоген и прочие взрывчатые вещества - 1 500 рублей за 100 граммов;

- средство взрывания - 500 рублей за 1 единицу;

- взрывное устройство - 1 500 рублей за 1 единицу.

В Управлении Росгвардии по Пензенской области предупредили: вознаграждение полагается только за сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств по собственной инициативе. Если их найдут правоохранители, то владельцев ждет уголовная ответственность.

«По вопросам добровольной сдачи оружия или боеприпасов можно обратиться к сотрудникам центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства либо в ближайший отдел полиции», - добавили в пресс-службе ведомства.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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