В Заречном снова 3 дня будут отключать горячую воду

02.08.2024 | 16:30

В Заречном снова в течение 3 дней будут отключать горячую воду из-за проведения гидравлических испытаний.

Как обычно, для этого выбрали середину рабочей недели - вторник, среду и четверг (6, 7 и 8 августа).

Горячей воды не будет с 8:00 до 17:00, уточнили в ресурсоснабжающей организации.

Мероприятия направлены на проверку прочности и надежности трубопроводов тепловой сети. После первого этапа испытаний ресурсники выявили дефектные участки на проспекте Мира, 14, и проспекте 30-летия Победы, 17. Второй этап проводился 21, 22 и 23 мая, третий - в начале июля.

В Пензе из-за гидравлических испытаний теплосетей до середины августа не будет горячей воды в ряде домов на ул. Кронштадтской, Ульяновской, Рахманинова, Тернопольской, Бородина, Лядова, Ладожской, проспектах Строителей и Победы. Кроме того, до вечера 5 августа продлено отключение ГВС на Минской, Ульяновской, Одесской и Кронштадтской.