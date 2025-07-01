В Пензе еще несколько домов остались без горячей воды

01.07.2025 | 13:03

В Пензе со вторника, 1 июля, еще несколько домов остались без горячей воды из-за гидравлических испытаний. На неделю.

По 7 июля подачу ресурса ограничили по адресам:

- ул. Коммунистическая, 26, 36, 38, 38а, 40, 40а, 42;

- ул. Пугачева, 39а.

Ранее энергетики предупредили о гидравлических испытаниях в том же районе, но сроком в две недели. Жителям нескольких улиц придется самим греть воду с 1 до 14 июля. Список адресов здесь.

С 30 июня по 13 июля подача ресурса ограничена в Ближнем Арбекове. Дома, попавшие под отключение, можно посмотреть по ссылке.