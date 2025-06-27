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Общество

Ближнее Арбеково на 2 недели останется без горячей воды

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С понедельника, 30 июня, энергетики начнут гидравлические испытания трубопроводов в микрорайоне Арбеково. Они будут идти до 13 июля.

В течение этого срока не будет горячей воды в жилых домах по следующим адресам:

- проспект Победы, 77, 77а, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 95, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138;

- проспект Строителей, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23;

- ул. Ульяновская, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 32, 36, 40, 42;

- ул. Минская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

- ул. Глазунова, 1, 3, 5, 7, 9, 20;

- ул. Рахманинова, 3а, 4Б, 4в, 7а, 7/1, 7/2, 7/3, 11, 13, 14, 14а, 15, 17, 17а, 25, 27;

- 1-й проезд Рахманинова, 4;

- 3-й проезд Рахманинова, 2, 3, 4, 5;

- 5-й Виноградный проезд, 1;

- ул. Тернопольская, 4, 6;

- ул. Кронштадтская, 1, 3, 5, 5а, 7, 11, 13;

- ул. Одесская, 2, 2а, 4, 4а, 6, 10, 12, 14.

Также под отключение попадут социальные объекты:

- детский сад № 19 (ул. Рахманинова, 23);

- детский сад № 137 (ул. Кронштадтская, 9а);

- детский сад № 122 (ул. Ульяновская, 6);

- гимназия № 42 (ул. Одесская, 8, Ульяновская, 34а);

- гимназия «САН» (ул. Рахманинова, 21а);

- школа № 31 (пр. Победы, 85);

- магазин «Моя родня» (ул. Рахманинова, 10);

- торговый центр «Квадрат» (пр. Победы, 124Б);

- городская детская поликлиника № 6 (1-й проезд Рахманинова, 12);

- Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (пр. Победы, 122а);

- спортивная школа «Олимп» (ул. Рахманинова, 7/1);

- административное здание (ул. Рахманинова, 9).

Ранее стало известно, что гидравлические испытания в микрорайоне Окружная, запланированные на 26 июня, так и не начались. Запуск снова перенесли. Опрессовки трубопроводов будут проведены с 30 июня до 14 июля, уточнили тепловики.

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