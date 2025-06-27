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Общество

В гордуме обсудили возможность перейти на воду из-под крана

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Депутат Михаил Лисин на сессии городской думы, в пятницу, 27 июня, поднял вопрос о том, может ли администрация Пензы отказаться от бутилированной воды и использовать водопроводную.

«Я спрашивал, действительно ли водопроводную воду можно считать питьевой, и мой коллега ответил, что употребляет ее. Тогда можем ли мы, Пензенская городская дума, или администрация отказаться от закупки бутилированной воды и не будут ли прерываться у нас заседания по неотложным причинам в связи с этим?» - так сформулировал Лисин обращение к заместителю главы администрации Пензы по городскому хозяйству Ильдару Усманову.

Чиновник пояснил, что он не может решать, откажется администрация от заказа воды или нет, и ответил за себя лично.

«Я пью из-под крана иногда, если вот так сказать. Анализов, которые запрещают пить воду, которая у нас идет по системе водоснабжения, нет», - пояснил Ильдар Усманов.

Завершил тему присутствовавший на сессии руководитель Горводоканала Герасим Родин. «Пил, пью и буду пить только из-под крана», - заявил он.

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