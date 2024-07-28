Для медиков и педагогов хотят ввести обязательную отработку

28.07.2024 | 14:19

Выпускников медицинских и педагогических вузов хотят обязать отрабатывать полученное образование в течение трех лет. Распределять будут студентов, которые учились на бюджете.

Такую инициативу, предложенную регионами РФ, намерены обсудить в кабмине.

Кроме того, предлагается оказывать дополнительную поддержку молодым медикам и педагогам, к примеру увеличить компенсационные выплаты тем, кто трудоустроился в поселках или городах с населением менее 50 000 человек.

«Среди других рекомендаций проекта постановления - проработать механизм предоставления вне очереди жилья по соцнайму педагогам, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях», - сообщает «Парламентская газета».

В Пензенской области дефицит врачей на 31 декабря 2023-го составлял 348 человек. В регионе не хватает анестезиологов-реаниматологов, хирургов, кардиологов, неврологов, онкологов. Больше всего в персонале нуждаются центральные районные больницы.

Процент обеспеченности педкадрами в области - 98,9%. Наибольшую потребность в педагогах испытывают общеобразовательные учреждения. Не хватает учителей иностранного языка, русского языка и литературы, математики, физики, учителей начальных классов.