У общежития колледжа на Набережной реки Пензы обновили фасад

07.08.2025 | 09:57

В Пензе идет капитальный ремонт общежития колледжа архитектуры и строительства. Работы должны завершить в этом году.

В здании заменили потолки и полы, привели в порядок фасад, установили окна и обновили систему отопления.

Теперь специалисты проводят отделку помещений, ставят двери и сантехнику, сообщили в региональном минстрое.

6-этажное общежитие было построено в 1975 году и рассчитано на 320 человек. В нем есть столовая и медпункт.

В 2024-м в рамках федеральной программы в колледже начали модернизировать пространства, были отремонтированы классы и лаборатории.