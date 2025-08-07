У общежития колледжа на Набережной реки Пензы обновили фасад

В Пензе идет капитальный ремонт общежития колледжа архитектуры и строительства. Работы должны завершить в этом году.
В здании заменили потолки и полы, привели в порядок фасад, установили окна и обновили систему отопления.
Теперь специалисты проводят отделку помещений, ставят двери и сантехнику, сообщили в региональном минстрое.
6-этажное общежитие было построено в 1975 году и рассчитано на 320 человек. В нем есть столовая и медпункт.
В 2024-м в рамках федеральной программы в колледже начали модернизировать пространства, были отремонтированы классы и лаборатории.
