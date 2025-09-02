Экономика

ПФО станет лидером по объему инвестиций в строительство кампусов

Каждый рубль, инвестированный в строительство университетских кампусов, в среднем может приносить около 1 руб. дополнительных инвестиций в сопутствующие проекты. Социально-экономический эффект увеличивается в случае строительства с нуля и комплексного развития территории, говорится в исследовании «ВТБ Инфраструктурный холдинг», подготовленном к Восточному экономическому форуму.

В рамках программы по созданию кампусов мирового уровня для вузов в российских регионах планируют реализовать 40 проектов до 2036 года. В ближайшие 6 лет запланирован ввод в эксплуатацию 25 кампусов, общий объем инвестиций в которые составит более 734 млрд руб. Наибольшие инвестиции до 2030 года ожидаются в Приволжском (158 млрд), Дальневосточном (148 млрд) и Центральном федеральных округах (133 млрд), где планируется создать 15 кампусов.

Их строительство тянет за собой не только развитие образования, научного и кадрового потенциала, говорится в обзоре «Кампусы-2030: региональные проекты и глобальные возможности». Наибольший мультипликативный эффект достигается, когда в формировании концепции, создании и жизни кампуса активно участвуют заинтересованные компании и он становится поставщиком востребованных кадров, инноваций и технологий, партнером в создании совместных технологических продуктов, успешно конкурируя с кампусами других регионов и стран.

«По нашим оценкам, общий объем дополнительных инвестиций в регионы, где будут построены кампусы, может составить до 750-800 млрд руб. в случае реализации сопутствующих проектов в жилой и коммерческой недвижимости и инфраструктуре в течение 10 лет с начала эксплуатации кампуса. Раскрытие научно-исследовательского потенциала построенных кампусов повышает приток инвестиций в территории до 1,4-1,6 трлн руб., а взаимодействие с промышленной инфраструктурой и индустриальными партнерами - до 2,2-2,25 трлн руб.», - отметил член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук.

Реализация проектов повысит привлекательность российского высшего образования, усилит его научно-исследовательские возможности, поможет укрепить технологический суверенитет страны, раскроет потенциал социально-экономического развития территорий и улучшит качество жизни людей.

Всего в России на стадии строительства находится 11 проектов кампусов мирового уровня. Четыре из них - в Челябинске, Калининграде, Уфе и Новосибирске - уже частично сданы в эксплуатацию. В 2024 году был полностью введен первый кампус мирового уровня, построенный для МГТУ им. Н. Э. Баумана в Москве.

Источник — фото pxhere.com
