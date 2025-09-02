Студентов захотели обеспечить бесплатным Wi-Fi

02.09.2025 | 08:40

В Госдуму РФ внесли законопроект, авторы которого предложили обеспечить бесплатным Wi-Fi высшие и средние специальные учебные заведения. Доступ планируется предоставить как преподавателям, так и студентам.

Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента. В пояснительной записке отмечается, что образовательные учреждения не используют в полной мере возможности интернета из-за загруженности компьютерных классов, а также отсутствия беспроводного доступа к Сети.

Ситуацию усугубляет то, что у некоторых студентов нет домашнего подключения к интернету из-за технических или материальных проблем.

В связи с этим авторы документа предложили устранить цифровое неравенство и внести изменения в статью 18 Федерального закона «Об образовании», обеспечив организации среднего профессионального и высшего образования беспроводным доступом в Сеть.

Оплачивать связь будут сами учреждения, пользуясь средствами из внебюджетных источников или же доходами от своей деятельности.

«Законопроектом во избежание злоупотреблений и доступа пользователей к информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, предлагается наделить Правительство Российской Федерации полномочием по утверждению порядка беспроводного доступа к сети «Интернет», - говорится в пояснительной записке.