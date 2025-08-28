В Пензе задержали молодых похитителей бытовой техники

28.08.2025 | 15:01

В Пензе двое студентов, 20 и 27 лет, пошли на преступления ради легких денег. Они обокрали несколько магазинов, добычей стала бытовая техника.

В полицию обратился представитель одной из торговых точек и сообщил, что с прилавка пропали 3 акустические колонки стоимостью более 40 000 рублей.

«Факт хищения техники был выявлен только в ходе проведения инвентаризации и просмотра записей с камер видеонаблюдения», - рассказали в областном УМВД.

Молодых людей нашли и задержали. Выяснилось, что они причастны еще к 8 аналогичным кражам. Общая сумма ущерба составила около 300 000 рублей.

Приятели признались, что сдавали технику в комиссионный магазин и тратили деньги на личные нужды.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в полиции.