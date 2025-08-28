Все бюджетные места в медвузах хотят сделать целевыми

28.08.2025 | 08:44

Минздрав РФ выступил с инициативой сделать целевыми все бюджетные места в системе высшего медицинского и фармацевтического образования. Соответствующий документ, вносящий поправки в федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

По мнению специалистов, реализация инициативы поможет решить проблему с дефицитом медицинских кадров.

В законопроекте предусматривается, что все первокурсники, поступившие на бюджетные места, заключат договор о целевом обучении. После завершения учебы они обязаны отработать по распределению.

В случае, если выпускник откажется от этого, ему придется выплатить компенсацию в размере стоимости обучения, а также штраф в двукратном размере от стоимости обучения.

Также законопроект предусматривает право выпускников-целевиков продолжить обучение на следующей образовательной ступени вместо отработки, например, в ординатуре. Но для этого потребуется заключить новый договор с заказчиком.

Предложение Минздрава уже одобрила комиссия по законопроектной деятельности. Если документ примут, он вступит в силу 1 марта 2026-го.

В начале 2025 года Минздрав РФ уже выступал с инициативой отработки после медвуза. Выпускников, обучавшихся на бюджетной основе, хотели обязать трудоустроиться в больницы или поликлиники из системы ОМС в течение года. Прописывалось, что они должны отработать там минимум 3 года (2 года - для выпускников медколледжей). Тем, кто откажется, придется компенсировать государству затраты на обучение в двукратном размере.